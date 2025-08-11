 El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?
Secciones
Chile

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

La actriz Carola Varleta y Kabir Engel, hijo de Pedro Engel, terminaron su vínculo sentimental tras varios años juntos.

FOTO-PUBLIMETRO.
Hace 3 Hs

Carola Varleta puso fin a su relación con Kabir, hijo del reconocido Pedro Engel, y ahora estaría iniciando una nueva etapa sentimental. Hace un par de años, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, para luego tener un segundo bebé, tras varios años juntos. 

Su historia comenzó en Alemania, lugar donde se conocieron y que marcó el inicio de su vínculo. En una antigua entrevista para el matinal Buenos Días a Todos, Carola recordó ese momento especial: “Estaba en la calle y me encontré con un cuñado, me invitó a comer y ahí me presentó a Kabir”.

Fin del amor en "Mundos opuestos": una pareja terminó su romance y de la peor manera

Fin del amor en Mundos opuestos: una pareja terminó su romance y de la peor manera

“Fue flechazo de inmediato, no nos separamos más. Cuando regresé a Chile vivíamos cerca. Yo no lo podía creer, fue bien bonito”, agregó la actriz.

Sin embargo, después de casi seis años juntos, decidieron tomar caminos separados. A pesar de la separación, mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos.

En conversación con Primer Plano, Pedro Engel también destacó su buen vínculo con Carola: “(Obvio) Que tengo contacto con ella, si la adoro, ¿por qué no voy a tener contacto?”.

¿Nuevo romance en puerta?

Carola Varleta estaría comenzando un nuevo capítulo amoroso junto al periodista de Canal 13, Francesco Gazzella.

Ambos se conocieron en 2023 trabajando juntos en un programa de Radio Universo, donde habría nacido la chispa entre ellos.

En el programa de Chilevisión, Francesco fue consultado sobre su relación con Carola, pero prefirió no confirmar ni negar nada: “Somos buenos compañeros de trabajo”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de algo más. Por su parte, tanto Varleta como Gazzella han preferido mantener un perfil bajo y evitar hablar públicamente sobre su vida personal, por lo que los rumores aún no han sido confirmados ni descartados.

Temas AlemaniaChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?
1

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?
2

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto
3

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto
4

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión
5

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana
6

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Más Noticias
Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Acusan a show de magia en Temuco de inapropiado: una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Acusan a show de magia en Temuco de "inapropiado": una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Comentarios