El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Carola Varleta puso fin a su relación con Kabir, hijo del reconocido Pedro Engel, y ahora estaría iniciando una nueva etapa sentimental. Hace un par de años, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, para luego tener un segundo bebé, tras varios años juntos.
Su historia comenzó en Alemania, lugar donde se conocieron y que marcó el inicio de su vínculo. En una antigua entrevista para el matinal Buenos Días a Todos, Carola recordó ese momento especial: “Estaba en la calle y me encontré con un cuñado, me invitó a comer y ahí me presentó a Kabir”.
“Fue flechazo de inmediato, no nos separamos más. Cuando regresé a Chile vivíamos cerca. Yo no lo podía creer, fue bien bonito”, agregó la actriz.
Sin embargo, después de casi seis años juntos, decidieron tomar caminos separados. A pesar de la separación, mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos.
En conversación con Primer Plano, Pedro Engel también destacó su buen vínculo con Carola: “(Obvio) Que tengo contacto con ella, si la adoro, ¿por qué no voy a tener contacto?”.
¿Nuevo romance en puerta?
Carola Varleta estaría comenzando un nuevo capítulo amoroso junto al periodista de Canal 13, Francesco Gazzella.
Ambos se conocieron en 2023 trabajando juntos en un programa de Radio Universo, donde habría nacido la chispa entre ellos.
En el programa de Chilevisión, Francesco fue consultado sobre su relación con Carola, pero prefirió no confirmar ni negar nada: “Somos buenos compañeros de trabajo”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de algo más. Por su parte, tanto Varleta como Gazzella han preferido mantener un perfil bajo y evitar hablar públicamente sobre su vida personal, por lo que los rumores aún no han sido confirmados ni descartados.