El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

En el programa de Chilevisión, Francesco fue consultado sobre su relación con Carola, pero prefirió no confirmar ni negar nada: “Somos buenos compañeros de trabajo”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de algo más. Por su parte, tanto Varleta como Gazzella han preferido mantener un perfil bajo y evitar hablar públicamente sobre su vida personal, por lo que los rumores aún no han sido confirmados ni descartados.