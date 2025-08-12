Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”

La alegría y el amor inundan la vida de la cantante y Miss Universo Chile, Emilia Dides, y el ex jugador de fútbol americano, Sammis Reyes, quienes han revelado una noticia que llena de emoción a sus seguidores: están esperando a su primer hijo.
A través de una tierna publicación en redes sociales, la pareja expresó que vive uno de los momentos más felices de su vida, asegurando que se trata de “el mejor regalo que nos ha dado la vida”.
En el video que acompañó el anuncio, se les ve abrazados, mientras Reyes se arrodilla para besar el vientre de Dides.
El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de reconocidas figuras e influencers, entre ellos Kel Calderón, Pollo Castillo, Ignacia Antonia, Ignacio “Jaula” Bahamondes, Maite Rodríguez, Michelle Carvalho y Kidd Voodoo, quienes enviaron sus buenos deseos en la publicación.