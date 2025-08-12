 Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”
Secciones
Chile

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”

La pareja compartió su felicidad con un tierno video y recibió el cariño de importantes figuras del espectáculo.

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo
Hace 1 Hs

La alegría y el amor inundan la vida de la cantante y Miss Universo Chile, Emilia Dides, y el ex jugador de fútbol americano, Sammis Reyes, quienes han revelado una noticia que llena de emoción a sus seguidores: están esperando a su primer hijo.

A través de una tierna publicación en redes sociales, la pareja expresó que vive uno de los momentos más felices de su vida, asegurando que se trata de “el mejor regalo que nos ha dado la vida”. 

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

En el video que acompañó el anuncio, se les ve abrazados, mientras Reyes se arrodilla para besar el vientre de Dides.

El anuncio generó una ola de felicitaciones por parte de reconocidas figuras e influencers, entre ellos Kel Calderón, Pollo Castillo, Ignacia Antonia, Ignacio “Jaula” Bahamondes, Maite Rodríguez, Michelle Carvalho y Kidd Voodoo, quienes enviaron sus buenos deseos en la publicación.

Temas Estados Unidos de AméricaChileSammis ReyesEmilia Dides
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto
1

Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”
2

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que esperan a su primer hijo: “El mejor regalo”

Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta
3

Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta

Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria
4

Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria

Más Noticias
Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto

Restricción vehicular en Chile: estas son las patentes que no podrán circular hoy 12 de agosto

Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta

Pedro Engel envió emotivo mensaje a su hijo Kabir tras el quiebre con Carola Varleta

Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria

Pago anual del Bono Mujer Trabajadora: cuándo y cómo se entregarán hasta $678.000 por beneficiaria

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Comentarios