Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, Joaquín Méndez y su pareja, Amanda Martínez, dieron a conocer una feliz noticia: están esperando a su primer hijo.
La pareja, que mantiene una relación desde hace tres años, decidió revelar la sorpresa el pasado domingo en sus cuentas oficiales de Instagram. En el video, ambos lucen jockeys con las palabras “mamá” y “papá” respectivamente, mostrando con orgullo el próximo capítulo que vivirán juntos.
En un momento especial del registro audiovisual, la pareja se abraza y exhibe una ecografía, confirmando la llegada del bebé. “¡Nuevo camino! Ahora somos seis. ¡Qué nervios!”, escribió Joaquín Méndez, quien además se refirió con cariño a sus tres mascotas que completan el hogar. Con su característico humor, añadió: “Necesitamos ayuda con los nombres, ¿cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra”.
El anuncio rápidamente se llenó de mensajes de felicitaciones y muestras de afecto, incluyendo saludos de reconocidas figuras del espectáculo como María José Quintanilla, Chiqui Aguayo, Melina Noto y su amigo Rodrigo Gallina, entre otros.