Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

En un momento especial del registro audiovisual, la pareja se abraza y exhibe una ecografía, confirmando la llegada del bebé. “¡Nuevo camino! Ahora somos seis. ¡Qué nervios!”, escribió Joaquín Méndez, quien además se refirió con cariño a sus tres mascotas que completan el hogar. Con su característico humor, añadió: “Necesitamos ayuda con los nombres, ¿cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra”.