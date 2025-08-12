¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

Netflix lo niega todo

Sin embargo, la versión oficial ha llegado para enfriar las especulaciones. Según confirmó Netflix al sitio FormulaTV, no existe ningún proyecto en marcha sobre Juan Carlos I, ni negociaciones con su entorno, ni mucho menos guiones cerrados. En otras palabras: no habrá serie —al menos por ahora— que dramatice las casi cuatro décadas de reinado del monarca, desde su proclamación en 1975 hasta su abdicación en 2014.