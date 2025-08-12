¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

Durante días, los titulares sobre una posible serie de Netflix centrada en el reinado de Juan Carlos I acapararon la atención mediática. Algunos medios incluso aseguraron que se trataría de una producción al estilo de The Crown, con seis capítulos, un presupuesto de 20 millones de euros y tramas que abordarían desde sus escándalos fiscales hasta sus relaciones sentimentales.
A todo ello se sumaba un ingrediente explosivo: el supuesto asesoramiento de Abdul Rhaman El Assir, traficante de armas de origen libanés y nacionalidad española, reclamado por la justicia en Francia y España por deudas y sanciones que ascienden a 90 millones de euros. El Assir reside desde hace años en Emiratos Árabes Unidos para evitar su detención.
Netflix lo niega todo
Sin embargo, la versión oficial ha llegado para enfriar las especulaciones. Según confirmó Netflix al sitio FormulaTV, no existe ningún proyecto en marcha sobre Juan Carlos I, ni negociaciones con su entorno, ni mucho menos guiones cerrados. En otras palabras: no habrá serie —al menos por ahora— que dramatice las casi cuatro décadas de reinado del monarca, desde su proclamación en 1975 hasta su abdicación en 2014.
Quienes esperaban ver sus luces y sombras convertidas en ficción televisiva tendrán que conformarse con otro formato: el libro de memorias del rey emérito.
El libro que sí llegará
Bajo el título Reconciliación, Juan Carlos I y la historiadora franco-venezolana Laurence Debray han escrito un relato que promete ofrecer una visión personal y política de su vida. La obra llegará a las librerías el próximo 12 de noviembre y, aunque pueda alimentar la imaginación de guionistas y productores, por ahora no servirá de base para una superproducción de Netflix.
En definitiva, el proyecto que muchos describieron como “el The Crown español” no verá la luz… y el rey emérito seguirá sin su serie. Al menos, por ahora.