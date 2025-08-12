El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

Aunque su función es esencial para mantener la visibilidad al volante, son pocos los que prestan atención a su mantenimiento o a la forma correcta de usarlo. En los meses de calor, no solo las lluvias son escasas, sino que los insectos que impactan contra el cristal delantero obligan a usarlo con frecuencia. Sin embargo, activarlo en el momento equivocado puede convertirse en un riesgo.