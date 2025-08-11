La ola de calor alcanza hoy su punto más extremo: la Aemet confirma cuándo bajarán las temperaturas

El portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, ha advertido que en el interior peninsular se alcanzarán de forma generalizada los 37-39 °C, con valores por encima de los 40 °C en el entorno del Júcar y el Segura. En el bajo Guadalquivir, los termómetros podrán superar los 42 °C, y, aunque con menor probabilidad, también podrían alcanzarse en el valle del Ebro y en las depresiones del nordeste.