Ciclismo: el joven Facundo Mena mostró su poderío ante los más experimentados

Con apenas 15 años, Facundo Mena volvió a demostrar que el talento no entiende de edades. Lo hizo a lo grande, frente a rivales de experiencia y kilometraje, en un escenario que respira ciclismo: la pista Municipal del Parque 9 de Julio. Y lo hizo en la “Apertura”, imponiéndose nada menos que en la clasificación general de la categoría Elite.
No es la primera vez que Mena deja su marca en el calendario. En abril, había encendido todas las alarmas en el pelotón al quedarse con la “Clásica San José” en Perico, Jujuy, una competencia interprovincial que ya lo había colocado en el radar de los entendidos, al relegar a referentes consagrados, nombres que llevan años acumulando podios y kilómetros en sus piernas. “Es una gran satisfacción y a la vez una enorme motivación haber triunfado en esta carrera, porque me tocó enfrentar a ciclistas de gran nivel”, contó el más joven del “Team Mena”, una familia de pura sangre ciclística en la que también compiten sus hermanos y su padre.
La prueba no dio respiro. Durante una hora y media, el grupo rodó a un ritmo intenso, cubriendo cerca de 60 kilómetros. Hubo múltiples intentos de fuga, pero el pelotón neutralizaba cada ataque. “Tuve varios intentos de escaparme, pero recién faltando 20 minutos pudimos concretar una fuga con Carlos Castillo y Santiago Poma. Nos entendimos bien y logramos abrir una diferencia que nos llevó hasta el final”, relató Mena.
El desenlace fue de película. A 100 metros de la línea de meta, el joven se lanzó con todo en el sprint final. Castillo, experimentado y peligroso en ese terreno, trató de responder, pero Mena ya había encontrado ese golpe de pedal que decide carreras. Cruzó la línea con una bicicleta de ventaja, sellando una victoria que lo confirma como una de las grandes promesas del ciclismo regional. Federico Carrizo y Jorge Iglesias se sumaron a la fiesta completando el podio, en el cuarto y quinto lugar respectivamente.
“Es la segunda vez que gano en la categoría Elite y eso me demuestra que estoy por el buen camino. Espero poder seguir de esta forma”, dijo, con una madurez que sorprende para su edad.
El futuro de Mena no se detiene en Tucumán. El 29 de septiembre, el joven viajará a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Evita, una cita que reúne a los mejores talentos del país en todas las disciplinas. “Estoy muy entusiasmado con esa competencia. Espero llegar de la mejor forma y representar al ciclismo tucumano como se merece”, afirmó, con la mirada ya puesta en la próxima meta.
Como si fuera poco, Mena también compitió en la especialidad de 500 metros de la categoría Junior, donde volvió a brillar con un registro de 35”75/100, una marca que habla de su potencia y versatilidad sobre la bicicleta.
El resto de las categorías también tuvo sus protagonistas. En Master B, Carlos Castillo se llevó el triunfo, seguido por Jorge Iglesias, Sebastián Salinas y Francisco Vercellone.
En Master C, la victoria fue para Julio Mena (papá de Facundo), con Marcelo Vallejo segundo y Fernando Rodríguez tercero. En Master D, el ganador fue Roberto Vázquez, escoltado por Gustavo Décima y Francisco Mora. En Juveniles, el podio quedó en manos de Facundo Campos, Santiago Rat y Juan Villagra, mientras que en Promocionales, Campos repitió la victoria, seguido por Rat y Nahuel Sotelo.
La “Apertura” dejó claro que el ciclismo tucumano goza de buena salud y que la savia nueva viene empujando fuerte. Facundo Mena, con apenas 15 años, ya pedalea a ritmo de campeón. Y aunque su carrera recién comienza, cada vez que cruza la meta con los brazos en alto, deja la sensación de que lo mejor está por venir.