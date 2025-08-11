Ciclismo: el joven Facundo Mena mostró su poderío ante los más experimentados

No es la primera vez que Mena deja su marca en el calendario. En abril, había encendido todas las alarmas en el pelotón al quedarse con la “Clásica San José” en Perico, Jujuy, una competencia interprovincial que ya lo había colocado en el radar de los entendidos, al relegar a referentes consagrados, nombres que llevan años acumulando podios y kilómetros en sus piernas. “Es una gran satisfacción y a la vez una enorme motivación haber triunfado en esta carrera, porque me tocó enfrentar a ciclistas de gran nivel”, contó el más joven del “Team Mena”, una familia de pura sangre ciclística en la que también compiten sus hermanos y su padre.