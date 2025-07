¡Se cansó de los rumores! Daniela Aránguiz rompió el silencio y confirmó su romance con Cuco Cerda

Finalmente, Aránguiz reveló el nombre de su nueva pareja durante su intervención en el programa del 13. “Es verdad que estoy saliendo con José y me encanta. Estoy saliendo hace harto rato con él. José Cerda, el hermano de Rai. Me encanta. Tiene cosas increíbles, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida. Una de ellas es que no es un cafiche como él”, disparó.