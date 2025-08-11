 El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez
El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

El programa admitió que las declaraciones virales de la dupla técnica se referían a otro club.

Hace 1 Hs

Mundo Ascenso, el programa que realizó la entrevista, emitió un comunicado al mediodía para admitir un error en la atribución de las declaraciones de Orsi y Gómez. En un principio, la cuenta había difundido el recorte como si se refiriera al “Decano”, pero horas más tarde aclaró que en realidad correspondía a su etapa en Deportivo Español.

“Desde Mundo Ascenso nos hacemos cargo de que confundimos las declaraciones de la dupla Orsi-Gómez en relación a Atlético Tucumán, siendo estas en realidad correspondientes a su etapa en Deportivo Español. Lamentamos el malentendido para todos los medios que lo levantaron y subiremos el video con la información correcta”, señala el comunicado.

Favio Orsi y Sergio Gómez rompieron el silencio sobre uno de los episodios más tensos de su carrera. En una entrevista con Mundo Ascenso, la dupla técnica recordó su paso por Deportivo Español y recordó una anécdota sobre la violencia en el fútbol.

“Nosotros una sola vez fuimos a un equipo sin pensar. Esa única vez. Con el resultado puesto en ese club, aprendimos todo lo que no tenía que pasar con tema barrabravas y demás. Entrenábamos con la barra en la platea. Pasó de todo”, relató Orsi.

El momento más grave, según contaron, se dio en un arribo al Monumental José Fierro. “Hemos llegado a la cancha y, al bajar del micro, quedamos rodeados de personas mostrándonos revólveres y demás”, indicó Gómez.

Orsi y Gómez no precisaron en qué encuentro ocurrió el episodio, pero dejaron en claro que marcó un antes y un después en su relación con la violencia en el fútbol. Hasta el momento, Atlético no emitió una respuesta oficial a las declaraciones.

