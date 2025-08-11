El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

Mundo Ascenso, el programa que realizó la entrevista, emitió un comunicado al mediodía para admitir un error en la atribución de las declaraciones de Orsi y Gómez. En un principio, la cuenta había difundido el recorte como si se refiriera al “Decano”, pero horas más tarde aclaró que en realidad correspondía a su etapa en Deportivo Español.