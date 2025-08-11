 ¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana
Secciones
Chile

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Los santiaguinos disfrutarán de temperaturas agradables y cielos despejados hasta mitad de semana. Todos los detalles.

Hace 41 Min

Luego de un fin de semana típicamente invernal en  Santiago, el panorama cambió por completo este lunes 11 de agosto. Aunque todavía con nubosidad, el sol brilló desde temprano y las temperaturas comenzaron a subir, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con la proyección, las temperaturas se mantendrán elevadas hasta el miércoles gracias a la influencia de altas presiones y una dorsal en altura que se instalará sobre la zona central, dejando días soleados con nubosidad parcial.

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile este fin de semana: ¿qué regiones se verán afectadas?

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile este fin de semana: ¿qué regiones se verán afectadas?

Para mañana, se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. El miércoles 13 la mínima bajará a 7°C, mientras que la máxima llegará a 24°C. El jueves 14 se prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 19°C. Finalmente, el viernes 15 la temperatura mínima será de 8°C y la máxima no superará los 13°C.

El regreso del frío y posibles lluvias

A partir del jueves, el clima comenzará a enfriarse. Según Meteored, se espera la formación de una baja segregada en altura entre jueves y viernes. Este fenómeno meteorológico, de comportamiento errático, puede generar abundante nubosidad, lluvias persistentes e incluso tormentas eléctricas.

En la Región Metropolitana, los efectos podrían traducirse en cielos muy cubiertos y chubascos aislados. No obstante, los expertos advierten que el pronóstico aún es incierto y que la certeza sobre posibles precipitaciones aumentará conforme se acerque la fecha.

Temas Santiago de ChileDirección Meteorológica de Chile (DMC)
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?
1

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?
2

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto
3

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto
4

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión
5

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana
6

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Más Noticias
El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Acusan a show de magia en Temuco de inapropiado: una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Acusan a show de magia en Temuco de "inapropiado": una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Comentarios