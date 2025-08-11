¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Para mañana, se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. El miércoles 13 la mínima bajará a 7°C, mientras que la máxima llegará a 24°C. El jueves 14 se prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 19°C. Finalmente, el viernes 15 la temperatura mínima será de 8°C y la máxima no superará los 13°C.