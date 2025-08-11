¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Luego de un fin de semana típicamente invernal en Santiago, el panorama cambió por completo este lunes 11 de agosto. Aunque todavía con nubosidad, el sol brilló desde temprano y las temperaturas comenzaron a subir, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
De acuerdo con la proyección, las temperaturas se mantendrán elevadas hasta el miércoles gracias a la influencia de altas presiones y una dorsal en altura que se instalará sobre la zona central, dejando días soleados con nubosidad parcial.
Para mañana, se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. El miércoles 13 la mínima bajará a 7°C, mientras que la máxima llegará a 24°C. El jueves 14 se prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 19°C. Finalmente, el viernes 15 la temperatura mínima será de 8°C y la máxima no superará los 13°C.
El regreso del frío y posibles lluvias
A partir del jueves, el clima comenzará a enfriarse. Según Meteored, se espera la formación de una baja segregada en altura entre jueves y viernes. Este fenómeno meteorológico, de comportamiento errático, puede generar abundante nubosidad, lluvias persistentes e incluso tormentas eléctricas.
En la Región Metropolitana, los efectos podrían traducirse en cielos muy cubiertos y chubascos aislados. No obstante, los expertos advierten que el pronóstico aún es incierto y que la certeza sobre posibles precipitaciones aumentará conforme se acerque la fecha.