 Un nuevo sistema frontal llegará a Chile este fin de semana: ¿qué regiones se verán afectadas?
Chile

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile este fin de semana: ¿qué regiones se verán afectadas?

Meteored y la DMC pronostican precipitaciones en el sur del país, con impacto en la cordillera y precordillera.

Un nuevo sistema frontal llegaría a Chile este fin de semana. Foto tomada de Metrored.
Hace 1 Hs

Un nuevo sistema frontal llegrá este fin de semana a Chile. Este sábado, el cielo de la Región Metropolitana se cubrirá de nubes y las temperaturas bajarán significativamente, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Se espera que las máximas oscilen entre los 14°C y 17°C.

La situación meteorológica no se limitará a Santiago, ya que otras zonas del país también se verán afectadas. De hecho, algunas regiones registrarán lluvias durante los próximos días.

La DMC descartó precipitaciones para Santiago durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto. Sin embargo, los cielos se mantendrán completamente cubiertos, con mínimas entre 7°C y 8°C y máximas que no superarán los 17°C.

Aunque no se esperan lluvias en estos días, las proyecciones indican que podrían registrarse precipitaciones la próxima semana, aunque aún es temprano para confirmar esta posibilidad con certeza.

Lluvias intensas en el sur del país

Según la plataforma especializada Meteored, un nuevo sistema frontal acompañado de un río atmosférico llegará al sur del país durante el domingo 10 de agosto, dejando abundantes precipitaciones en varias regiones.

Las zonas que se verán más afectadas por las lluvias son: Región de Los Ríos, Región de Los Lagos y Región de Aysén (tramo norte).

En estas regiones se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros de agua, especialmente en sectores de la cordillera y precordillera. El fenómeno climático se mantendría activo hasta la próxima semana, avanzando hacia el centro-sur del país y alcanzando al menos hasta la Región del Biobío.

