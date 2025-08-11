 Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano
Secciones
España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

La actriz disfrutó de su cumpleaños en el Festival Starlite rodeada de su familia, luciendo un look bohemio en crochet que promete convertirse en una de las tendencias más buscadas de la temporada.

PAULA ECHEVARRÍA. La actriz celebró sus 48 años en Marbella.
Hace 1 Hs

Marbella volvió a convertirse en el escenario de uno de los momentos más especiales del verano para Paula Echevarría. La actriz celebró el pasado viernes su 48º cumpleaños en pleno Festival Starlite, cita a la que no falta cada año para disfrutar de música, glamour y días de desconexión en la Costa del Sol.

En esta ocasión, estuvo acompañada por sus padres, su marido Miguel Torres y su hija mayor, Daniella Bustamante, fruto de su relación con el cantante David Bustamante. Una velada íntima y especial en la que Paula brilló con uno de los estilismos más comentados de su maleta veraniega.

El look boho chic que conquistó Marbella

Para soplar las velas, la actriz apostó por un mini vestido rosa de la firma Zeynep Tosun, con escote en forma de corazón, tirantes y bajo asimétrico, decorado con delicadas flores de crochet a contraste. Un diseño con aire bohemio que añadía textura, frescura y un toque romántico a su imagen.

Completó el outfit con sandalias fucsias de tacón y plataforma de la firma Lodi, pendientes largos y su melena suelta con ondas naturales. En el apartado beauty, optó por un maquillaje natural de Lancôme, con labios en tono fucsia a juego con sus complementos, logrando un look juvenil y radiante.

Estilo sin edad

Paula Echevarría volvió a demostrar que la edad es solo un número y que no tiene rival a la hora de defender los looks más atrevidos y actuales. Su elección confirma que el crochet, en clave mini y boho chic, es uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Mientras sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella, sus seguidores esperan con expectación descubrir los próximos estilismos que sacará de su maleta para brillar en el verano andaluz.

Temas Marbella
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
1

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
2

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61
3

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España
4

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano
5

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
6

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Más Noticias
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Comentarios