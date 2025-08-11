Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Marbella volvió a convertirse en el escenario de uno de los momentos más especiales del verano para Paula Echevarría. La actriz celebró el pasado viernes su 48º cumpleaños en pleno Festival Starlite, cita a la que no falta cada año para disfrutar de música, glamour y días de desconexión en la Costa del Sol.
En esta ocasión, estuvo acompañada por sus padres, su marido Miguel Torres y su hija mayor, Daniella Bustamante, fruto de su relación con el cantante David Bustamante. Una velada íntima y especial en la que Paula brilló con uno de los estilismos más comentados de su maleta veraniega.
El look boho chic que conquistó Marbella
Para soplar las velas, la actriz apostó por un mini vestido rosa de la firma Zeynep Tosun, con escote en forma de corazón, tirantes y bajo asimétrico, decorado con delicadas flores de crochet a contraste. Un diseño con aire bohemio que añadía textura, frescura y un toque romántico a su imagen.
Completó el outfit con sandalias fucsias de tacón y plataforma de la firma Lodi, pendientes largos y su melena suelta con ondas naturales. En el apartado beauty, optó por un maquillaje natural de Lancôme, con labios en tono fucsia a juego con sus complementos, logrando un look juvenil y radiante.
Estilo sin edad
Paula Echevarría volvió a demostrar que la edad es solo un número y que no tiene rival a la hora de defender los looks más atrevidos y actuales. Su elección confirma que el crochet, en clave mini y boho chic, es uno de los grandes protagonistas de la temporada.
Mientras sigue disfrutando de sus vacaciones en Marbella, sus seguidores esperan con expectación descubrir los próximos estilismos que sacará de su maleta para brillar en el verano andaluz.