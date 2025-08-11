 Tragedia en el boxeo japonés: murieron dos púgiles tras una misma velada en Tokio
Secciones
DeportesMás deportes

Tragedia en el boxeo japonés: murieron dos púgiles tras una misma velada en Tokio

Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, fallecieron a causa de lesiones cerebrales sufridas durante sus combates el 2 de agosto

Hace 1 Hs

El boxeo japonés vive días de profundo dolor tras la muerte de dos de sus figuras emergentes, Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, quienes perdieron la vida con pocas horas de diferencia después de participar en la misma velada celebrada el pasado 2 de agosto en el histórico Korakuen Hall de Tokio.

Kotari, oriundo de Nagoya y formado en la Universidad Nihon, había disputado el título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico frente a Yamato Hata. Tras doce asaltos de intenso intercambio, el combate finalizó en empate. Minutos después de abandonar el ring, el boxeador se desplomó y fue llevado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó un hematoma subdural. A pesar de una cirugía inmediata y seis días de cuidados intensivos, falleció el viernes 8 de agosto a las 22:59 hora local.

Por su parte, Urakawa, también de 28 años y considerado una promesa en la categoría de peso ligero, enfrentó a Yoji Saito y cayó por nocaut técnico en el octavo asalto. El árbitro detuvo el combate y el púgil fue retirado en camilla. Al igual que Kotari, presentaba un hematoma subdural y fue operado de urgencia, pero las complicaciones resultaron irreversibles. Murió el sábado 9 de agosto a las 22:31.

La función, organizada por Shinsei Promotions, dejó consternados a aficionados, entrenadores y dirigentes. El presidente de la promotora lamentó la pérdida y recalcó que “nunca debió terminar así”, destacando que ambos eran atletas ejemplares. La Comisión Japonesa de Boxeo expresó su pesar y llamó a reforzar las medidas de seguridad para preservar la integridad física de los competidores.

La Organización Mundial de Boxeo emitió comunicados por separado para despedir a Kotari y Urakawa, calificando sus muertes como una tragedia que enluta al deporte. Expresaron condolencias a las familias, amigos y a toda la comunidad boxística japonesa, recordando a ambos como verdaderos guerreros del ring que se fueron demasiado pronto.

El doble fallecimiento ha reabierto el debate sobre la seguridad en este deporte y el papel de los protocolos médicos para evitar que la pasión por el boxeo termine en tragedia.

Temas JapónOrganización Mundial de Boxeo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
1

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comienza una semana completa de paro en la UNT
2

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
3

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
5

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
6

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Comentarios