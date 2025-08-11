Tragedia en el boxeo japonés: murieron dos púgiles tras una misma velada en Tokio

Kotari, oriundo de Nagoya y formado en la Universidad Nihon, había disputado el título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico frente a Yamato Hata. Tras doce asaltos de intenso intercambio, el combate finalizó en empate. Minutos después de abandonar el ring, el boxeador se desplomó y fue llevado de urgencia al hospital, donde se le diagnosticó un hematoma subdural. A pesar de una cirugía inmediata y seis días de cuidados intensivos, falleció el viernes 8 de agosto a las 22:59 hora local.