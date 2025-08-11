 Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61
Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

La Consejería de Salud confirma que ambos fallecieron tras exponerse a temperaturas extremas en la vía pública. Andalucía suma ya 141 muertes atribuibles al exceso de calor en lo que va de temporada.

Hace 1 Hs

Andalucía se ha visto golpeada por dos nuevas tragedias vinculadas a las altas temperaturas. Una mujer de 61 años perdió la vida en Cádiz y un joven de 22 años falleció en Jaén, ambos por golpes de calor sufridos mientras realizaban trabajos en la vía pública, según ha informado este lunes la Consejería andaluza de Salud.

En ambos casos, las víctimas presentaban antecedentes personales considerados factores de riesgo ante la exposición a temperaturas extremas. La Consejería no ha precisado la fecha exacta de las muertes, pero sí que se enmarcan en el periodo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto, de acuerdo con los registros del Servicio de Vigilancia de Salud.

Cifras preocupantes en Andalucía y España

Desde el inicio de la temporada y hasta el pasado 2 de agosto, se han contabilizado en Andalucía 897 urgencias relacionadas con el calor: 598 atendidas en Atención Primaria y 299 en hospitales. En este mismo periodo, se han registrado 18 casos de golpe de calor que requirieron ingreso hospitalario, con un saldo de siete fallecidos.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, en España se han estimado 1.783 muertes atribuibles a las temperaturas extremas en lo que va de año. En el caso andaluz, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que 141 decesos estarían relacionados con el exceso de calor, 31 más que en el mismo periodo del año pasado.

Plan de prevención y colectivos vulnerables

La comunidad cuenta con el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025, diseñado para reducir el impacto del calor estival, especialmente en los grupos más vulnerables.

Este protocolo se apoya en la predicción de olas de calor elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el establecimiento de niveles de alerta según el riesgo y la coordinación entre administraciones, entidades públicas y privadas para identificar y atender a los colectivos en riesgo.

Mientras el calor extremo continúa afectando a gran parte del país, las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención: evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de forma constante y extremar la atención con personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

Ola de calor
