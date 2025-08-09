Qué es la enfermedad de Hashimoto, la condición que le diagnosticaron a una actriz de "Grey's Anatomy"

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

Según señala un informe de Infobae, la enfermedad de Hashimoto es una afección autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error la glándula tiroides, afectando su funcionamiento y provocando una disminución progresiva de la producción de hormonas tiroideas. Según la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, se trata de “una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes”, causada por “una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides, que es pequeña con forma de mariposa y está ubicada en la base del cuello”.