Qué es la enfermedad de Hashimoto, la condición que le diagnosticaron a una actriz de "Grey's Anatomy"

Camilla Luddington se encuentra en una nueva etapa de su vida, en la que debe aprender a convivir con una condición médica cuyos signos no disparaban más que bromas y chistes despreocupados. Pero lo que era motivo de risas terminó en un diagnóstico más severo. La actriz del rotundo éxito "Grey's Anatomy" padece la enfermedad de Hashimoto, un padecimiento autoinmune que muchas veces puede pasar inadvertido.
La actriz que interpreta a la Dra. Jo Wilson en la serie médica más famosa del último tiempo confesó este miércoles que había sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno que afecta a la glándula tiroides y puede provocar un cansancio extenuante.
Un diagnóstico inesperado
"Desde que nos escuchas, sabes que bromeo sobre mi pereza. Un poco más lenta. Más lenta, cansada, con ganas de dormir, con ganas de echar una siesta. Nunca se me ocurrió que pudiera haber una razón médica para eso", explicó en el podcast que conduce junto a Jessica Capshaw llamado Call It What It Is.
Su compañera advirtió que todo el desgano se trataba sólo de una "cuestión de temperamento". Pero los resultados de los análisis de sangre que había pospuesto por mucho tiempo demostraron que se trataba de una condición médica. "Todo se ve bien, excepto por esta cosita", le dijo el médico al obtener los resultados.
“Recuerdo haber escuchado las palabras 'enfermedad autoinmune' y pensar: '¿Qué demonios?'”, dijo Luddington. Sin embargo, comentó que su médico le dijo que el hipotiroidismo de Hashimoto era “muy común”.
¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?
Según señala un informe de Infobae, la enfermedad de Hashimoto es una afección autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca por error la glándula tiroides, afectando su funcionamiento y provocando una disminución progresiva de la producción de hormonas tiroideas. Según la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, se trata de “una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes”, causada por “una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides, que es pequeña con forma de mariposa y está ubicada en la base del cuello”.
El avance lento de la enfermedad corresponde a la destrucción progresiva del tejido tiroideo por parte de anticuerpos. El hipotiroidismo resultante provoca una reducción generalizada de la actividad metabólica orgánica. Así lo explica la Clínica Universidad de Navarra: “La tiroiditis de Hashimoto es un cuadro clínico que se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas (T4 y T3), cuya síntesis está regulada por la TSH secretada en la hipófisis, tienen como misión fundamental regular las reacciones metabólicas del organismo”.
La enfermedad es más frecuente en mujeres, especialmente a partir de los 40 años y en personas con antecedentes familiares de enfermedades tiroideas o autoinmunes. De acuerdo con datos de la Cleveland Clinic: “Hashimoto afecta a aproximadamente 5 de cada 100 personas en Estados Unidos, con una prevalencia significativamente mayor en mujeres”.
Síntomas
Los síntomas iniciales de la enfermedad de Hashimoto suelen ser sutiles y de evolución lenta. Las señales más frecuentes incluyen:
- Fatiga constante
- Intolerancia al frío; la persona se vuelve especialmente friolenta
- Apatía, indiferencia emocional y depresión
- Disminución de memoria y capacidad de concentración
- Piel seca, cabello seco y quebradizo
- Fragilidad de uñas y palidez cutánea
- Aumento de peso y tendencia a la constipación
- Somnolencia excesiva