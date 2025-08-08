El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones

Vacaciones familiares y rutina entre Gran Canaria y Córdoba

Anabel y David disfrutan de su segundo verano juntos y el primero como padres. A pesar de tener la vida dividida entre Gran Canaria y Córdoba, han conseguido organizar estas vacaciones con su hija para vivir la experiencia de un crucero familiar por Italia. Sobre Alma, la influencer compartió con sus seguidores: “Mi viajera se está portando tan, tan bien, y siempre con una sonrisa para todo y todos. Solo llora cuando tiene hambre y sueño”.