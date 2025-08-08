 El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones
Secciones
España

El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones

El calor extremo no solo hace estragos en España.

Hace 1 Hs

La española Anabel Pantoja ha tenido que interrumpir momentáneamente sus vacaciones en Italia debido a problemas de salud relacionados con mareos y agotamiento por el calor. La influencer y su pareja, David Rodríguez, están disfrutando de un crucero recorriendo la costa italiana junto a su hija Alma, de ocho meses, pero durante una parada en la ciudad de Florencia, Anabel sufrió un malestar que la obligó a detenerse.

Mareos y agotamiento en Florencia: el motivo de la pausa de Anabel Pantoja

En sus historias de Instagram, Anabel compartió un vídeo donde aparece apoyada sobre una mesa y visiblemente afectada. Con el tema “Malamente” de Rosalía de fondo, escribió: “Hemos tenido que parar. Venía rara del barco, pero el calor de esta ciudad me acaba de matar. La tensión, mareada, la barriga... Si venís en esta época, intentad ver la ciudad a primera hora o última con agua fría o sombreros o paraguas para el sol”.

La ola de calor que afecta a gran parte de Europa este verano también ha impactado a Italia, haciendo que las condiciones climáticas sean extremas, algo que Anabel ha sufrido en carne propia.

Vacaciones familiares y rutina entre Gran Canaria y Córdoba

Anabel y David disfrutan de su segundo verano juntos y el primero como padres. A pesar de tener la vida dividida entre Gran Canaria y Córdoba, han conseguido organizar estas vacaciones con su hija para vivir la experiencia de un crucero familiar por Italia. Sobre Alma, la influencer compartió con sus seguidores: “Mi viajera se está portando tan, tan bien, y siempre con una sonrisa para todo y todos. Solo llora cuando tiene hambre y sueño”.

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez, más fuerte que nunca

En medio de rumores sobre la relación entre las familias Pantoja y Rodríguez, Anabel quiso enviar un mensaje romántico en redes sociales para confirmar la estabilidad de su relación tras un año juntos: “Por muchos lugares, por muchas ciudades, por muchos aviones, por muchos viajes”, acompañando una foto en París donde ambos sonríen.



Temas EspañaItalia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones
1

El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones

Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic
2

Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic

Más Noticias
Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic

Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

La traumática experiencia de la influencer española Alba Díaz y su novio en un ferry

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

¿Buscas empleo en España? Urgen conductores en Málaga y Barcelona con incorporación inmediata y sueldos de hasta 2.000 euros al mes

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

La ola de calor dejará tormentas secas en España: ¿en qué consiste este fenómeno y por qué es tan peligroso?

Comentarios