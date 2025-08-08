El mal momento de Anabel Pantoja en sus vacaciones

La española Anabel Pantoja ha tenido que interrumpir momentáneamente sus vacaciones en Italia debido a problemas de salud relacionados con mareos y agotamiento por el calor. La influencer y su pareja, David Rodríguez, están disfrutando de un crucero recorriendo la costa italiana junto a su hija Alma, de ocho meses, pero durante una parada en la ciudad de Florencia, Anabel sufrió un malestar que la obligó a detenerse.
Mareos y agotamiento en Florencia: el motivo de la pausa de Anabel Pantoja
En sus historias de Instagram, Anabel compartió un vídeo donde aparece apoyada sobre una mesa y visiblemente afectada. Con el tema “Malamente” de Rosalía de fondo, escribió: “Hemos tenido que parar. Venía rara del barco, pero el calor de esta ciudad me acaba de matar. La tensión, mareada, la barriga... Si venís en esta época, intentad ver la ciudad a primera hora o última con agua fría o sombreros o paraguas para el sol”.
La ola de calor que afecta a gran parte de Europa este verano también ha impactado a Italia, haciendo que las condiciones climáticas sean extremas, algo que Anabel ha sufrido en carne propia.
Vacaciones familiares y rutina entre Gran Canaria y Córdoba
Anabel y David disfrutan de su segundo verano juntos y el primero como padres. A pesar de tener la vida dividida entre Gran Canaria y Córdoba, han conseguido organizar estas vacaciones con su hija para vivir la experiencia de un crucero familiar por Italia. Sobre Alma, la influencer compartió con sus seguidores: “Mi viajera se está portando tan, tan bien, y siempre con una sonrisa para todo y todos. Solo llora cuando tiene hambre y sueño”.
La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez, más fuerte que nunca
En medio de rumores sobre la relación entre las familias Pantoja y Rodríguez, Anabel quiso enviar un mensaje romántico en redes sociales para confirmar la estabilidad de su relación tras un año juntos: “Por muchos lugares, por muchas ciudades, por muchos aviones, por muchos viajes”, acompañando una foto en París donde ambos sonríen.