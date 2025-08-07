España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado este jueves que la ola de calor que azota a España se extenderá hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto. Lo que en un inicio iba a finalizar el domingo se ha prolongado debido a la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano, acompañada por la fuerte insolación estival.
Esta situación mantiene a gran parte del país en alerta por temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año.
¿Dónde se alcanzarán las temperaturas más altas?
Durante el fin de semana, las máximas seguirán subiendo en el suroeste peninsular y el valle del Ebro, con valores que llegarán a:
Hasta 42 grados en los valles del suroeste (Andalucía, Extremadura).
Hasta 40 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste (Aragón, Cataluña).
La peor parte llegará a comienzos de la próxima semana, especialmente lunes y martes, cuando se prevé que los termómetros alcancen los 43 grados en las principales depresiones del suroeste y nordeste peninsular.
Noches tropicales: mínimas entre 23 y 26 grados
La temperatura mínima también preocupa: las noches serán muy cálidas y dificultarán el descanso. Según AEMET, se espera que las mínimas:
No bajen de 23 a 25 grados en el centro, sur peninsular y litoral mediterráneo.
Superen los 26 grados en algunas zonas del noreste y Canarias a partir del viernes.
Estas noches tropicales o ecuatoriales podrían extenderse durante toda la próxima semana, especialmente en zonas urbanas.
Canarias: el calor más extremo del país
En el archipiélago canario, las temperaturas alcanzarán su pico entre el sábado y el lunes, con valores que podrían llegar a 45 grados en zonas altas y medianías.
Además, las mínimas no bajarán de los 26 grados, sobre todo en vertientes sur de las islas. AEMET advierte que también se podrían cumplir los criterios de ola de calor en Canarias, con un impacto prolongado durante días.
16 comunidades autónomas en alerta por calor
Este jueves 7 de agosto, 16 comunidades autónomas están bajo alerta amarilla o naranja por temperaturas extremas. Solo Asturias, Ceuta y Melilla quedan fuera de los avisos.
Alerta naranja (riesgo importante): Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia y Canarias.
Alerta amarilla (riesgo bajo/moderado): Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja y País Vasco.
Según AEMET, el nivel naranja implica "peligro importante", mientras que el amarillo indica riesgo para personas vulnerables o en zonas expuestas.
¿Cuándo terminará esta ola de calor?
Aunque la predicción a partir del miércoles 13 de agosto aún presenta incertidumbre, el escenario más probable es que se inicie un descenso progresivo de las temperaturas, sobre todo en la mitad occidental de la península.
Sin embargo, la agencia advierte que los valores seguirán siendo anormalmente altos incluso con el enfriamiento previsto, por lo que el calor seguirá presente al menos hasta el próximo fin de semana.
Consejos ante la ola de calor
La AEMET y los servicios de salud recomiendan:
Evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas.
Mantenerse hidratado y evitar bebidas alcohólicas.
Cerrar persianas y ventilar por la noche.
Prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos.
Consultar la previsión meteorológica local a diario.