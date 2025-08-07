España: la AEMET prolonga la ola de calor hasta el miércoles y prevé temperaturas de hasta 43 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado este jueves que la ola de calor que azota a España se extenderá hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto. Lo que en un inicio iba a finalizar el domingo se ha prolongado debido a la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano, acompañada por la fuerte insolación estival.