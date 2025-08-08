 John Travolta estaría en Chile: las fotos de su inesperada visita a un restaurante de Santiago
John Travolta estaría en Chile: las fotos de su inesperada visita a un restaurante de Santiago

De acuerdo a la información dada a conocer por medios locales, el artista habría llegado al país el martes a la tarde. Se desconoce el motivo de su visita.

La última visita de Travolta a Chile fue el año pasado
Hace 2 Hs

El reconocido actor John Travolta, famoso mundialmente por sus icónicos roles en películas como Grease y Pulp Fiction, parece haber regresado a Chile. Se viralizó una imagen que muestra al actor comiendo solo en un restaurante ubicado en el sector oriente de Santiago.

Lejos del habitual séquito y sin equipo de seguridad, esta inesperada visita convierte el rumor en una casi confirmación. La periodista Cecilia Gutiérrez compartió en una historia de Instagram una foto donde se ve a Travolta disfrutando de su cena en un local de la comuna de Las Condes en Santiago. 

“Fallamos como país... no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes”, escribió la comunicadora. Minutos después, detalló el pedido del actor: “Pollo naranja, arroz pda, sopa wantán y spring rolls teriyaki. Y para beber... agua”.

John Travolta vuelve a Chile: detalles de su anterior visita y paso por Santiago e Isla de Pascua

John Travolta estaría de regreso en Chile tras su mediática visita en 2024, que causó gran impacto especialmente por su recorrido por la Isla de Pascua (Rapa Nui). El actor estadounidense llegó entonces en su jet privado y fue recibido con el tradicional afecto de los isleños. Las imágenes que lo mostraban con collares de flores se viralizaron rápidamente.

Travolta estaría en Chile

Antes de viajar a la isla, Travolta también estuvo en Santiago, alojándose en el hotel Ritz-Carlton de Las Condes. Durante su corta estadía en la capital, compartió momentos con sus seguidores y almorzó en el restaurante Estró, lo que generó mucha expectativa entre quienes lo vieron. Esta nueva visita ha reavivado la curiosidad sobre el propósito de su viaje.

