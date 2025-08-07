Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?

La presentación promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, con una producción escénica de alto impacto, cuidadosamente diseñada para realzar cada momento del show. El evento contará con iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y un elenco de bailarines, todo pensado para crear un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en constante movimiento y con las emociones a flor de piel.