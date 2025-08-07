 Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?
Secciones
Chile

Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?

El artista puertorriqueño se presentará el próximo 4 de octubre en Santiago con un espectáculo multisensorial de primer nivel.

Hace 1 Hs

Ricky Martin regresa a los escenarios chilenos con un esperado concierto que tendrá lugar el 4 de octubre en el Claro Arena de Santiago, uno de los recintos más nuevos y modernos del país.

La presentación promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, con una producción escénica de alto impacto, cuidadosamente diseñada para realzar cada momento del show. El evento contará con iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y un elenco de bailarines, todo pensado para crear un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en constante movimiento y con las emociones a flor de piel.

Este concierto marca un hito importante, ya que Ricky Martin será uno de los primeros artistas en presentarse en el Claro Arena, espacio que también recibirá próximamente a figuras como Miranda, Rod Stewart, Los Fabulosos Cadillacs y Toto.

Atención: cuándo arranca la preventa de entradas

La preventa exclusiva para clientes Banco Falabella comenzará el lunes 18 de agosto a las 11, a través de Punto Ticket, y estará disponible solo para quienes paguen con tarjetas Mastercard Falabella. Esta fase durará 48 horas o hasta agotar el stock de 7.700 tickets, con un máximo de 4 entradas por tarjeta.

Una vez finalizada la preventa, se iniciará la venta general, donde los clientes Claro podrán acceder a un 15% de descuento, hasta agotar un stock de 1.914 cupones. Cada cliente podrá utilizar un máximo de 2 cupones, y cada cupón dará acceso a 2 entradas.

Temas Ricky Martin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces
1

Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos
2

La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos

Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina
3

Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile
4

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?
5

Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?

Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor
6

Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor

Más Noticias
Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos

La romántica historia de Pancha Merino y Andrea Marocchino que comenzó en una carrera de autos

Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina

Nuevos precios de combustibles en Chile: bajan las bencinas, pero suben el diésel y la parafina

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor

Denuncia por violencia intrafamiliar: la Justicia falló a favor del ex esposo de Mariela Sotomayor

Top Chef VIP: emociones al límite y una eliminación que sorprendió a todos

Top Chef VIP: emociones al límite y una eliminación que sorprendió a todos

Impactante hallazgo: descubren un nuevo mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

Impactante hallazgo: descubren un nuevo mamífero de la "era de los dinosaurios" en la Patagonia chilena

Enel anuncia un corte de luz en Santiago este miércoles: ¿cuáles serán las comunas afectadas?

Enel anuncia un corte de luz en Santiago este miércoles: ¿cuáles serán las comunas afectadas?

Comentarios