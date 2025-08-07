Ricky Martin vuelve a Chile con un impactante show: ¿cuándo se presenta y cómo comprar las entradas?

Ricky Martin regresa a los escenarios chilenos con un esperado concierto que tendrá lugar el 4 de octubre en el Claro Arena de Santiago, uno de los recintos más nuevos y modernos del país.
La presentación promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, con una producción escénica de alto impacto, cuidadosamente diseñada para realzar cada momento del show. El evento contará con iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y un elenco de bailarines, todo pensado para crear un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en constante movimiento y con las emociones a flor de piel.
Este concierto marca un hito importante, ya que Ricky Martin será uno de los primeros artistas en presentarse en el Claro Arena, espacio que también recibirá próximamente a figuras como Miranda, Rod Stewart, Los Fabulosos Cadillacs y Toto.
Atención: cuándo arranca la preventa de entradas
La preventa exclusiva para clientes Banco Falabella comenzará el lunes 18 de agosto a las 11, a través de Punto Ticket, y estará disponible solo para quienes paguen con tarjetas Mastercard Falabella. Esta fase durará 48 horas o hasta agotar el stock de 7.700 tickets, con un máximo de 4 entradas por tarjeta.
Una vez finalizada la preventa, se iniciará la venta general, donde los clientes Claro podrán acceder a un 15% de descuento, hasta agotar un stock de 1.914 cupones. Cada cliente podrá utilizar un máximo de 2 cupones, y cada cupón dará acceso a 2 entradas.