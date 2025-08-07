Top Chef VIP: emociones al límite y una eliminación que sorprendió a todos

El programa del miércoles de Top Chef Vip fue una montaña rusa de emociones y tensión para todos los participantes. Tras la prueba de repostería, una participante quedó eliminada del certamen para la sorpresa de sus compañeros y de la audiencia.
El inicio de la jornada estuvo marcado por una elección que elevó la tensión entre los participantes. Carolina Soto, que ostentaba el título de Top Chef de la semana, tuvo que asumir una complicada responsabilidad: seleccionar a uno de sus compañeros para que quedara en peligro de eliminación sin chance de participar en la prueba de salvación.
La artista eligió al actor Ricardo Fernández, quien aceptó la nominación sin sobresaltos. “Está todo bien, me parece razonable su criterio”, comentó, evidenciando que entendía los motivos detrás de la determinación.
Top Chef Vip: ¿cómo fue la prueba de salvación a través del olfato y quiénes la superaron?
En la prueba de salvación, el olfato fue el protagonista. Los participantes debían reconocer diferentes esencias usando únicamente este sentido, y según la cantidad de aciertos, se determinaba el número de ingredientes disponibles para cocinar durante el desafío.
Solo tres concursantes lograron superar esta exigente prueba y continuar en competencia una semana más en el programa de Cristián Riquelme. Mafe Bertero, Alejandra Fosalba y Dani Ride celebraron su triunfo y evitaron enfrentarse a la instancia eliminatoria.
¿Por qué Carolina Molina fue eliminada de Top Chef VIP y qué dijo en su emotiva despedida?
La última etapa del programa puso a prueba un área fundamental de la cocina: la repostería. Así lo señaló la chef Fernanda Fuentes, quien destacó la importancia de manejar con destreza todos los rubros culinarios. Los aspirantes debieron enfrentarse al reto de preparar pasteles tradicionales de Frutillar, que exigía técnica y precisión.
"El que no logre estar a la altura, se despide hoy", advirtió Fuentes, dejando claro el nivel de exigencia. Finalmente, fue Carolina Molina, más conocida como "La Rancherita" quien no alcanzó las expectativas del jurado y debió dejar la competencia.
Sin embargo, su despedida estuvo lejos de la tristeza. “Era lo que tenía que ser. Fue lo que esperaba”, dijo Carolina, agradecida por la experiencia. “Cumplí mi objetivo con mi participación. Este programa me permitió volver a ser yo, volver a brillar. Me permitió volver a la tele de una manera linda”.
Entre lágrimas, compartió una sentida reflexión: “Estoy muy emocionada, pero no es tristeza de irme, sino que es felicidad de haberlos conocido a todos. Estuve mucho tiempo opacada, con la energía baja, pero aquí volví a sentir que era yo, la ‘Rancherita’ alegre, feliz, buena para la talla. Eso es impagable”.