“Fuiste un hijo para mí”: La Rancherita atraviesa la triste pérdida de un ser querido

Tras el violento intento de asalto que sufrió la semana pasada en la estación del Terminal Turbus de Estación Central (Santiago), Carolina "La Rancherita" Molina atraviesa un duro momento familiar tras la pérdida de un ser querido. Además, acaba de ser eliminada de Top Chef Vip.
Con un emotivo posteo en Instagram, la carismática cantante despidió a PomPom su perrito que acaba de fallecer. Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en la otra vida para que me vuelvas a acompañar en tantas aventuras”, escribió en su publicación.
En su mensaje, La Rancherita destacó que su perro fue “un amigo fiel” y que desde que lo encontró en la calle ”con un mes de vida junto a tu hermanita Muñeca, alegraste nuestros días y fuiste un hijito para mí”. “Siempre te recordaré mi black PomPom”, agregó en su despedida.
La Rancherita relató cómo fue el violento asalto en terminal de Estación Central
La cantante Carolina Molina fue víctima de un violento asalto la semana pasada en el Terminal Turbus de Estación Central (Santiago). Mediante su perfil en Instagram, Molina relató su versión de los hechos. “Fui asaltada, pero les frustré el asalto”, dijo de entrada. “Yo no vivo en Santiago, vivo en la Quinta Región, Mi camioneta falló y para no fallar en el programa, tomé un bus”, explicó.
“Tomé un bus muy tarde, sola, porque en realidad mi asistente está aquí en Santiago… Me bajé en el Terminal Turbus, oscurísimo todo, no conozco ese terminal, conozco más el San Borja”, recordó.
“No sabía por dónde tenía que salir para tomar un Uber, salí a cualquier vereda, oscura, llena de meado y estaba mal, llena de maletas, porque tengo que estar toda la semana acá por entrevistas”, agregó.
De acuerdo a su relato, Molina fue advertida de la peligrosidad de la zona por una señora que deambulaba en el lugar. Y mientras esperaba al chofer de Uber para su traslado, un hombre en bicicleta se le acercó para quitarle el celular.
“Lo miraba y lo miraba pasar… De la nada apareció detrás mío y me toma el teléfono. Me lo quita de las manos, alcanzo a reaccionar porque igual tengo súper buenos reflejos. Lo agarré del brazo, le arranqué mi teléfono de las manos y lo rasguñé entero, lo dejé todo rasguñado”, dijo, para luego hacer una autocrítica sobre su reacción. “El tipo pudo ser mucho más agresivo”, reconoció.