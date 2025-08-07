“Fuiste un hijo para mí”: La Rancherita atraviesa la triste pérdida de un ser querido

“Lo miraba y lo miraba pasar… De la nada apareció detrás mío y me toma el teléfono. Me lo quita de las manos, alcanzo a reaccionar porque igual tengo súper buenos reflejos. Lo agarré del brazo, le arranqué mi teléfono de las manos y lo rasguñé entero, lo dejé todo rasguñado”, dijo, para luego hacer una autocrítica sobre su reacción. “El tipo pudo ser mucho más agresivo”, reconoció.