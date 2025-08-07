Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

Tras seis años juntos y con planes de casamiento, Pancha Merino y Andrea Marocchino decidieron poner fin a su relación y seguir por caminos distintos. La actriz confirmó la ruptura en diálogo con Glamorama, luego de que el programa Qué te lo digo diera la primicia. Consultada sobre el tema, Merino prefirió no dar detalles sobre la separación, aunque aseguró que se siente “mejor”.
La historia entre Pancha Merino y Andrea Marocchino comenzó en 2019, cuando se conocieron en un evento de la Fórmula E. “Llevé un gorro, porque hacía un calor espantoso. Estaba en el VIP de la Fórmula E, tomándome mi pisco sour y de repente Tashi, mi amigo, saluda a un grupo de italianos. Y uno viene y me dice ‘qué lindo tu gorro’. Y yo le respondí: ‘Te lo presto’. Y ya, se lo puso", reveló la actriz sobre su primer encuentro con el empresario.
¿Por qué Pancha Merino suspendió su boda con Andrea Marocchino?
Y siguió: “Ahí hablamos un poco rato. Como que me fui para otro lado. Cuando veo que se está yendo y que se llevaba mi gorro. Entonces hablé con mi suegro, Luciano, y él me dijo que seguro Andrea después me llamaba, y así fue".
A partir de allí, iniciaron una relación que los llevó a proyectar un casamiento. La ceremonia estaba pensada para celebrarse en Italia, tierra natal de Andrea, pero distintos factores hicieron que la pareja decidiera posponerla.
“Decidimos casarnos antes de la guerra (ruso-ucraniana) y después de la guerra las cosas en Europa cambiaron, subieron un 50% todos los costos. Y también hay situaciones personales que todavía yo no he cerrado legalmente. Así que decidimos hacerlo en algún momento más tranquilo y no apurados, con estrés”, explicó la actriz. Finalmente, se separaron antes de concretar la boda.
A comienzos de este año, Merino expresó su deseo de retomar los preparativos, aunque finalmente decidió no avanzar tras consultar su numerología. “Está pésima la numerología para casarse. Ya hice un análisis profundo y este año no me conviene para nada. Por lo menos a mí, mi signo y mi numerología, no nos viene”, confesó Merino, quien ha declarado ser fiel al esoterismo.