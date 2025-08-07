 Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces
Secciones
Chile

Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

La actriz y el empresario estaban juntos desde hace seis años, y habían planeado casarse pero por diversos motivos habían cancelado el matrimonio.

Pancha Merino y Andrea Marrochino se separaron
Hace 2 Hs

Tras seis años juntos y con planes de casamiento, Pancha Merino y Andrea Marocchino decidieron poner fin a su relación y seguir por caminos distintos. La actriz confirmó la ruptura en diálogo con Glamorama, luego de que el programa Qué te lo digo diera la primicia. Consultada sobre el tema, Merino prefirió no dar detalles sobre la separación, aunque aseguró que se siente “mejor”.

Vuelta de página: Rosario Bravo estrena nuevo podcast tras su pelea con Daniel Fuenzalida

Vuelta de página: Rosario Bravo estrena nuevo podcast tras su pelea con Daniel Fuenzalida

La historia entre Pancha Merino y Andrea Marocchino comenzó en 2019, cuando se conocieron en un evento de la Fórmula E.  “Llevé un gorro, porque hacía un calor espantoso. Estaba en el VIP de la Fórmula E, tomándome mi pisco sour y de repente Tashi, mi amigo, saluda a un grupo de italianos. Y uno viene y me dice ‘qué lindo tu gorro’. Y yo le respondí: ‘Te lo presto’. Y ya, se lo puso", reveló la actriz sobre su primer encuentro con el empresario.

¿Por qué Pancha Merino suspendió su boda con Andrea Marocchino?

Y siguió: “Ahí hablamos un poco rato. Como que me fui para otro lado. Cuando veo que se está yendo y que se llevaba mi gorro. Entonces hablé con mi suegro, Luciano, y él me dijo que seguro Andrea después me llamaba, y así fue".

A partir de allí, iniciaron una relación que los llevó a proyectar un casamiento. La ceremonia estaba pensada para celebrarse en Italia, tierra natal de Andrea, pero distintos factores hicieron que la pareja decidiera posponerla.

“Decidimos casarnos antes de la guerra (ruso-ucraniana) y después de la guerra las cosas en Europa cambiaron, subieron un 50% todos los costos. Y también hay situaciones personales que todavía yo no he cerrado legalmente. Así que decidimos hacerlo en algún momento más tranquilo y no apurados, con estrés”, explicó la actriz. Finalmente, se separaron antes de concretar la boda.

A comienzos de este año, Merino expresó su deseo de retomar los preparativos, aunque finalmente decidió no avanzar tras consultar su numerología. “Está pésima la numerología para casarse. Ya hice un análisis profundo y este año no me conviene para nada. Por lo menos a mí, mi signo y mi numerología, no nos viene”, confesó Merino, quien ha declarado ser fiel al esoterismo.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces
1

Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”
2

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile
3

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?
4

Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?

Más Noticias
El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

El nuevo revés laboral que sufrió Francisco Kaminski tras ser vinculado al caso del “Rey de Meiggs”

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile

Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?

Enel anuncia un corte de luz en Santiago este miércoles: ¿cuáles serán las comunas afectadas?

Enel anuncia un corte de luz en Santiago este miércoles: ¿cuáles serán las comunas afectadas?

Sistema de Admisión Escolar 2026 en Chile: fechas, requisitos y cómo postular

Sistema de Admisión Escolar 2026 en Chile: fechas, requisitos y cómo postular

Chayanne regresa Chile:¿cuánto sale conocerlo y sacarse una foto con él?

Chayanne regresa Chile:¿cuánto sale conocerlo y sacarse una foto con él?

¿Qué fue lo que realmente pasó? Leonarda Villalobos aclaró supuesta pelea con Cathy Barriga en la cárcel

¿Qué fue lo que realmente pasó? Leonarda Villalobos aclaró supuesta pelea con Cathy Barriga en la cárcel

Prestá atención: quiénes no pueden circular en Santiago y hasta cuándo rige la restricción vehícular

Prestá atención: quiénes no pueden circular en Santiago y hasta cuándo rige la restricción vehícular

Comentarios