Se separaron Pancha Merino y Andrea Marrochino tras postergar su boda varias veces

La historia entre Pancha Merino y Andrea Marocchino comenzó en 2019, cuando se conocieron en un evento de la Fórmula E. “Llevé un gorro, porque hacía un calor espantoso. Estaba en el VIP de la Fórmula E, tomándome mi pisco sour y de repente Tashi, mi amigo, saluda a un grupo de italianos. Y uno viene y me dice ‘qué lindo tu gorro’. Y yo le respondí: ‘Te lo presto’. Y ya, se lo puso", reveló la actriz sobre su primer encuentro con el empresario.