¿Quiénes tocan en Buenos Aires este año? Los recitales que no podés perderte

Las luces del estadio, las entradas agotadas, los outfits preparados con semanas de anticipación y esa emoción que sólo un show en directo puede dar. La escena musical argentina está viviendo un renacimiento, con una grilla que compite cabeza a cabeza con las de las grandes capitales del mundo. Desde el regreso de Oasis hasta el desembarco de Shakira en Vélez, lo que resta de 2025 es una invitación a vibrar con artistas que marcan época.
Con fechas prácticamente todas las semanas hasta diciembre, Buenos Aires se convirtió en el corazón sudamericano de las giras internacionales. Para muchos jóvenes, viajar a la capital de país para ver a su artista favorito se volvió un plan tan importante como cualquier otro objetivo del año. Y las cifras lo confirman: varias fechas ya están completamente agotadas desde hace meses.
La agenda incluye más de 15 recitales internacionales en menos de cuatro meses. Las productoras no paran de anunciar nuevos shows y la demanda sigue creciendo para ofrecer muchas oportunidades a quienes deseen viajar a la capital del país.
Estrellas globales y regresos legendarios
Entre los más esperados está Oasis. Los hermanos Gallagher vuelven a tocar juntos tras años de separación y eligieron el estadio de River para hacerlo. Con dos fechas confirmadas: 15 y 16 de noviembre, el regreso de la banda británica no sólo marca un hito musical, sino también generacional. Muchos de sus fans nunca tuvieron la oportunidad de verlos en directo.
Dua Lipa también dice presente y por partida doble. La artista pop tocará el 7 y 8 de noviembre en el Monumental. Es la primera vez que hace un estadio en la Argentina y, como era de esperarse, las entradas volaron en pocas horas.
Green Day, por su parte, suma una parada más a su vínculo con el público local. El 3 de septiembre se subirá al escenario de Huracán para repasar su nuevo disco, "Saviors", y celebrar los aniversarios de "Dookie" y "American Idiot". En esa misma línea de leyendas rockeras, Guns N' Roses llenará el Ducó el 17 y 18 de octubre, y Billy Idol se presentará el 15 de noviembre en el Movistar Arena.
Pop, punk, electrónica y más: hay lugar para todos los gustos
La diversidad de géneros es otro de los puntos fuertes de esta temporada de recitales. Katy Perry vuelve a la Argentina con su gira "The Lifetimes Tour", y tocará el 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena. A los 39 años sigue siendo una referente del pop, y promete un espectáculo lleno de luces y coreografías.
Para quienes prefieren la electrónica, el 1 de octubre habrá una nueva edición de Creamfields en el Parque de la Ciudad. En paralelo, el rock alternativo británico dirá presente con Supergrass el 29 de agosto en C Art Media y The Magic Numbers, el 4 de octubre en Vorterix.
También hay lugar para las leyendas. Lionel Ritchie, Iggy Pop, Rod Stewart y Morrissey aparecen como esos nombres que trascienden generaciones. Cada uno con décadas de trayectoria aportan un aire clásico a una agenda marcada por el presente del pop y el rock.
Y por supuesto, el cierre de oro llegará en diciembre con Shakira en Vélez el 8 y 9. Las fechas ya están agotadas y será la última parada en Latinoamérica de su gira "Las mujeres ya no lloran".