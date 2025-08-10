¿Quiénes tocan en Buenos Aires este año? Los recitales que no podés perderte

Las luces del estadio, las entradas agotadas, los outfits preparados con semanas de anticipación y esa emoción que sólo un show en directo puede dar. La escena musical argentina está viviendo un renacimiento, con una grilla que compite cabeza a cabeza con las de las grandes capitales del mundo. Desde el regreso de Oasis hasta el desembarco de Shakira en Vélez, lo que resta de 2025 es una invitación a vibrar con artistas que marcan época.