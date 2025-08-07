 Confirman a la legendaria banda de punk que será telonera a Green Day en Chile
Además de los invitados especiales, Bad Nerves, la banda contará con la apertura de una popular agrupación nacional.

Green Day tocará en Chile el próximo 30 de agosto Rolling Stones
Hace 1 Hs

La espera llegó a su fin: el próximo 30 de agosto Green Day regresará a Chile tras casi ocho años sin presentarse en el país. La legendaria banda de punk rock tocará en el Parque Estadio Nacional con su gira The Saviors Tour, un reencuentro muy esperado por sus fans, que podrán corear los himnos que marcaron generaciones.

La noche también contará con Bad Nerves como grupo invitado, conocidos por canciones como “Baby Drummer”, “Can’t Be Mine” y “Don’t Stop”. Y este miércoles se sumó un nuevo anuncio: ya se revelaron los nombres de los teloneros nacionales que completarán la velada. Las entradas para el concierto todavía se pueden adquirir a través de Ticketmaster.cl. Una cita imperdible para los amantes del punk rock.

¿Qué legendaria banda de punk será telonera a Green Day en Chile?

Los encargados de abrir el esperado show de Green Day en el Parque Estadio Nacional serán los chilenos BBS Paranoicos, banda referente del punk, rock y hardcore nacional desde 1991, según informó la productora Lotus.

BBS Paranoicos será la telonera del show de Green Day en Chile

Con temas emblemáticos como “Sanatorio”, “Ruidos” e “Irreparable”, BBS Paranoicos llega al escenario con nuevo material bajo el brazo: Claroscuro, su décimo disco de estudio, lanzado en mayo de 2024. Esta producción marca el inicio de una nueva etapa para la banda, que tras la pérdida de su vocalista Omar Acosta, sumó a Ignacio "Nachoko" Ibarra como nuevo frontman.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo sigue siendo una figura clave del rock chileno, reconocido por su compromiso con la escena independiente, letras de fuerte contenido social y un estilo que no ha perdido fuerza ni autenticidad.

Mientras tanto, Green Day arribará al país para presentar Saviors, su nuevo álbum lanzado en enero de este año. Con canciones como “The American Dream Is Killing Me” y “Dilemma”, la crítica lo recibió con entusiasmo: NME lo destacó como su mejor trabajo desde American Idiot, calificándolo como un acto de rebeldía genuina.

