Los conciertos imperdibles del segundo semestre en Chile: Shakira, Dua Lipa, Oasis y más

La leyenda de la música popular, llega al país el 7 de septiembre con el espectáculo Say Hello to the Hits, en que repasa lo mejor de su carrera. Además, se trata de un show que marca un hito: será el primero que recibirá el Claro Arena, el flamante nuevo estadio del Club Universidad Católica, que entra de lleno al circuito de los conciertos. Entradas en Puntoticket.