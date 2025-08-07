Final explicado de “Indomable”, la serie favorita de los españoles en Netflix: qué pasó con Lucy y quién mató a Caleb

Final explicado de “Indomable”: ¿qué pasó con Lucy Cook?

Uno de los momentos más conmovedores de Indomable es el desenlace del caso de Lucy. Gracias a las investigaciones de Kyle y su colega Naya Vásquez (Lily Santiago), se descubre que Lucy no murió de niña, como se creía. Fue sacada de Yosemite por su padre biológico, Paul Souter (Sam Neill), quien la escondió durante años con una familia religiosa en Nevada.