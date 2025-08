Bitchat, la aplicación que podría reemplazar a WhastApp y funciona sin internet

Al tocar el número de personas conectadas, se despliega una lista con sus nombres, desde la cual se pueden enviar mensajes privados o participar en un chat general. Esta simplicidad facilita una interacción rápida y directa, ideal para contextos donde no se dispone de conexión a internet. Además, al no depender de redes móviles, resulta útil en situaciones de emergencia o en zonas rurales. No hay sistemas de invitaciones, stickers, videollamadas ni integraciones complejas.