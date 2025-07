Una ex Miss España denuncia una agresión sexual: "Me he sentido culpable de que me pasara"

En su testimonio, Santana reflexionó también sobre el sentimiento de culpa que muchas víctimas experimentan tras una agresión: “Me he sentido culpable de que todo eso me pasara. Pero yo no soy la culpable, he sido la víctima”, defendió, aún con miedo de compartir lo vivido, pero decidida a dejar de cargar en silencio con ese dolor.