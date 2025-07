Cynthia Wila: “Nacemos con una agresividad constitutiva”

-Nos lastimamos sin darnos cuenta. En una carrera donde la pasás mal; continuando con una relación donde no te sentís reconocido, amado, valorado, donde a veces te sentís agredido, discriminado; en un trabajo donde te maltratan o donde no valoran tu esfuerzo. Seguir allí es una posición muy cruel con uno mismo porque te aleja de un proyecto que tal vez tenga que ver con el deseo, con estar mejor, con entablar relaciones sanas. Hay que tener en cuenta no solo las crueldades manifiestas -que son las que nos hacen sentir muy mal- sino también las microcrueldades, que son las que vemos todos los días tanto en personas que las ejercen con nosotros como las que cometemos con los demás. Cuando nos sentamos en una mesa a criticar o en un deporte, incluso con amigos o parejas. Cuando no miramos a los ojos a determinadas personas, ya sea alguien que nos está atendiendo en un servicio público, a una persona que en la calle nos quiere ofrecer algo, cuando no reconocemos gestos y solo nos detenemos en las cosas que faltan o que no nos dan, cuando sostenemos migajas de cariño y no nos preocupamos por robustecer nuestro amor propio, cuando sacamos ventaja de quienes no ponen condiciones para las relaciones amorosas, cuando discriminamos con miradas, gestos o palabras. Hay un abanico de microgestos que pueden ser muy crueles.