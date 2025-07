Chile vive una inusual ola de calor invernal en pleno julio: ¿hasta cuándo se extenderá?

Para el domingo, Leyton indicó que se percibirá un cambio más marcado, aunque no uniforme: “Definitivamente, el domingo se va a sentir el cambio por este aire fresco que ingresa a la Región Metropolitana, pero no cubre realmente los cielos”, explicó. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y 16°C, aunque algunas comunas podrían tener cielos cubiertos por la mañana. “Es muy probable que comunas como Maipú, Pudahuel y Cerro Navia tengan los cielos cubiertos al comienzo de la jornada, pero no la totalidad del día”, detalló.