Francisco de Rosa: “La participación ciudadana es la kryptonita del caudillo”

-Meta Tucumán nace a partir de tomar conciencia de la inocuidad de la queja. Lo primero que hicimos entonces fue ponernos a estudiar y a pensar cómo se cambia una comunidad, una provincia. Siempre nos dijeron que había que fundar un partido político y participar en elecciones, pero estudiar nos permitió darnos cuenta de que los líderes políticos son el reflejo de las sociedades y si nuestra propuesta a la sociedad era transparencia, austeridad, integración y respeto, todos valores que la sociedad no estaba avalando en ese momento, no nos iba a votar a nadie. Si no logramos ponernos de acuerdo en cosas básicas, como respetar el semáforo, o tirar la basura en el basurero; si no respetamos al otro como parte de un acuerdo básico y preexistente, va a ser inútil hablar de ingresos brutos, leyes de financiamiento o promoción industrial. Lo que hace falta primero es un trabajo cultural de transformación de la comunidad, de generación de nuevos liderazgos, para que después las cuestiones electorales o políticas sucedan solas.