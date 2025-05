EN VIVO. Cónclave y la elección del nuevo Papa: noticias de las votaciones y de los cardenales

09:12 hs

Quién es Péter Erdő, el cardenal húngaro que podría ser elegido Papa

A sus 72 años, Erdő no es un novato en las especulaciones papales. Ya había sido mencionado en el cónclave anterior, cuando Jorge Bergoglio resultó elegido. Hoy, medios internacionales y, sobre todo, diarios italianos como La Repubblica o Avvenire, lo colocan entre los favoritos, e incluso lo definen como “el candidato más prestigioso”, según el último informe del College of Cardinals. Su formación intelectual es vasta: políglota (habla húngaro, alemán, italiano, francés, inglés y español), autor de más de 250 artículos y 25 libros, doctor en Derecho Canónico y Teología, ex rector, docente e investigador en Roma, París, Buenos Aires y hasta la Universidad de California, en Berkeley.