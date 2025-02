Decile chau al verso: "Razonamiento Computacional", una mirada realista a la IA

Primero lo obvio: “No, las máquinas no son inteligentes”. No piensan, no sienten, no sueñan. Lo que hacen es procesar una banda de información a velocidades increíbles, siguiendo la lógica matemática pura y dura (sin sentido común ni conciencia) y los patrones que les damos. Entonces ¿Cómo llamarlo? Luego de pensar diferentes opciones me quedé hace un tiempo con: Razonamiento Computacional (RC).