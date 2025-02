La economía que viene: expectativa por el dato oficial de inflación de enero

Reconstituyendo las reservas

Más allá del cumplimiento de las obligaciones, el objetivo central del Gobierno pasa por la reconstitución del nivel de reservas del Banco Central. La entidad sorprendió el viernes con una compra por U$S 326 millones en el mercado oficial de cambios, la más abultada desde principios de abril de 2024 (U$S 468 millones), mes de alta estacionalidad de la liquidación del agro por la cosecha gruesa, y la tercera más alta en la era Milei. Lo llamativo es que esta excelente performance se dio en una rueda en la que la liquidación del agro volvió a desacelerarse, advierte Portfolio Personal Inversiones. Tras saltar a U$S 165 millones el miércoles, el segundo mayor registro en el año, recortó el viernes significativamente a U$S 50 millones, en línea con la media de los siete días previos de U$S 55 millones diarios.