¿Qué es “DeepSeek-r1” y por qué todos hablan de él? ¿Es un antes y un después de la IA?

DeepSeek nos guste o no, es un antes y un después en la historia de la IA. Democratiza el acceso, baja los costos, impulsa la eficiencia, y le pone un freno a la hegemonía gringa. El futuro de la IA, señores, ya no es solo made in USA, ahora también es made in China. ¿Estamos listos para este nuevo mundo? ¿Para una Era de la Humanidad Aumentada donde la IA es más poderosa, más accesible, más… incierta? Yo creo que sí. O al menos, tenemos que estarlo. Porque el futuro, como podría decir hoy Borges, no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer.