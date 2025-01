Adrián Sánchez reconoció: “Lo que faltó fue la actitud”

Facundo Sava tampoco esquivó el problema en la conferencia de prensa post partido. Con las ausencias de Nicolás Romero y Estigarribia, su esquema perdió solidez y el equipo lo sufrió. “Habrá que cambiar la idea de juego, quizás no ser tan vertical por estas bajas”, dijo el entrenador, dejando entrever que el equipo necesitará una reconstrucción urgente para evitar otra actuación como la de Santiago del Estero. En ese sentido, desde las redes sociales, los hinchas piden por el regreso de Leandro Díaz, jugador que no es tenido en cuenta en Lanús luego de un episodio violento que protagonizó en un amistoso entre el “Granate” y Tigre. “Yo me voy a quedar en Argentina, aquí solamente jugaría en Lanús o en Atlético Tucumán”, había admitido “Loco” hace unos días.