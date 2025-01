Carrió le escribió una carta a Milei y amenazó con llevarlo a la Justicia por "traición a la patria"

"Me dirijo a Ud. en mi carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, incisos 22 y 23 de nuestra Constitución, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, desde el regreso de la democracia y que resultan la base fundamental del Estado de Derecho y la República, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos", abrió en su mensaje publicado en la red social X (ex Twitter).