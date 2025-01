Los perros que perdieron a su rescatista en una tragedia encontraron hogar

Fotografía proporcionada por Animal Shelter of Scholarie Valley que muestra a Whiskey, uno de lor peeros sobrevivientes en su nuevo hogar en enero de 2025. (Animal Shelter of Scholarie Valley vía Associated Press)

Tras ser víctimas de un accidente aérero que se cobró la vida de su rescatista, dos perros desamparados fueron trasladados a sus nuevos hogares, según el anuncio entusiasmado del directora de un refugio. Mientras que su dueño será homenajeado por sus acciones en ayuda a las mascotas abandonadas. Cómo identificar el cáncer en perros: señales tempranas que pueden salvar su vida Durante el 24 de noviembre del año pasado, un desafortunado evento provocó la muerte de Seuk Kim, un socorrista voluntario oriundo de Springfield, Virginia en Estados Unidos. Este se dedicaba a transportar perros y gatos desde zonas de desastre y refugios abarrotados hasta grupos de rescate. Para ese fatídico día, trasladaba tres perros a una organización del área de Albany, Nueva York, sin embargo la nave se estrelló antes de llegar a destino. El accidente aéreo se produjo cuando ambos animales eran trasladados a un refugio Antes del accidente, Kim había advertido a los controladores aéreos de una turbulencia moderada a fuerte a 1.520 metros, pero luego descendió a unos 1.311 metros e informó que las condiciones mejoraron, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte sobre el accidente. El expediente indicó que el rescatista no se comunicó nuevamente con el control aéreo ni realizó ninguna llamada de auxilio. Dos de los tres perros, un cachorro mestizo de Labrador llamado Whiskey y un joven Yorkshire terrier mestizo llamado Pluto, sobrevivieron. Pluto tenía hematomas internos, mientras que Whiskey fue encontrado acurrucado en la nieve con dos patas rotas. El cachorro de Labrador fue sometido posteriormente a cirugías en el hospital de urgencias y especialidades veterinarias Pieper Memorial en Middletown, Connecticut. Después de dos largos meses, ambos perros fueron acogidos por sus nuevas familias Luego de un largo proceso de fisioterapia e intervenciones médicas, Whiskey, de seis meses está más recuperado que nunca e instalado su nuevo hogar. Este fue acogido por una familia en Middletown que decidió quedarse con él, según indicó Maggie Jackman Pryor, directora ejecutiva del Refugio de Animales de Schoharie Valley. El pequeño Labrador será adoptado oficialmente este fin de semana. Mientras tanto, Pluto se recuperó rápidamente y fue adoptado unas semanas después en un hogar en Averill Park, una comunidad cerca de Albany, dijo Pryor. Los restos del tercer perro, una pequeña llamada Lisa, fueron entregados a los familiares de Kim a petición de ellos. Mientras tanto, los amigos de Kim y sus compañeros pilotos de rescate están formando una organización para continuar con su legado, anunció la directora. Los planes, según indicó Pryor, incluyen patrocinar clínicas móviles de esterilización y castración y crear despensas de alimentos, honrando las signifcativas contribuciones de Kim y sus hijos. Fuentes: Associated Press