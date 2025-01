Menos retenciones y más rentabilidad para los productores

Tomando como referencia dos modelos agrícolas con distintos niveles de eficiencia en la producción de los granos, uno que captura las particularidades de la zona núcleo (sudeste de Córdoba) y otro que intenta representar a la gran región extrapampeana (Santiago del Estero, centro-norte del país), el análisis del Ieral detalla que de mantenerse la baja de las retenciones durante todo el 2025 (y no hasta junio como se anunciase en un principio), la rentabilidad neta del productor (margen después de impuestos) aumentaría un 12% en zona núcleo (+U$S 52 / ha) y un 20% en zona extrapampeana (+U$S 41 / ha). “Los dólares “extras” para el productor son a su vez los que perdería de recaudación el estado, implicando una retracción del 8-10% de los ingresos totales del fisco con respecto al escenario sin reducción del impuesto”, puntualizó el informe.