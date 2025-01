Se debate el reajuste en la tarifa del gas

Si esa postura prospera, las propuestas de las empresas deberían ser rechazadas y sus planes de inversiones se tendrán que ajustar a una menor disponibilidad de ingresos. La gestión del presidente Javier Milei ha puesto como premisa no salir de la etapa de desinflación, menos aún en un año en el que la sociedad va a las urnas para la renovación parcial del Congreso nacional. Desde hace varios años, los gobiernos de turno suelen pisar las tarifas en períodos electorales, como una manera de generar cierta empatía ante la ciudadanía y no modificar el humor social. Todo parece indicar que este 2025 no será la excepción a la regla, tomando en cuenta también las metas que el Gobierno se ha fijado para mantener el proceso de recuperación.