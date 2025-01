El Banco Central sigue sacrificando reservas: cedió U$S300 millones en las últimas tres ruedas

El Banco Central vendió ayer U$S 18 millones luego de dos jornadas con saldo positivo, pero las reservas brutas internacionales se hundieron otros U$S 147 millones. Ese indicador clave sigue en picada, y cerró en U$S 29.647 millones, otro mínimo de 2025, mientras se siguen pagando deudas. El tema preocupa al FMI, que considera clave acumular divisas para que tenga éxito el programa económico de Javier Milei. En este escenario, el dólar blue retrocedió a $1.220, y la brecha cambiaria se ubica en el 16%.