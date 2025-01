Cartas de lectores II: La ficha limpia

En breve nuestros congresistas deberán discutir la propuesta presidencial que involucra estrictamente el sustento moral de todo candidato a cargos electivos por medio de la votación popular. Este tema no admitiría discusión alguna si estuviera basado en el respeto a quienes entregaron su vida, hacienda y familia en aras de la libertad que nos legaron. A dos siglos de distancia, si nos hacemos la pregunta lisa y llana: ¿somos dignos merecedores? El silencio, sin duda, nos sumiría en profunda reflexión. Se ha optado por la estructura democrática, en repudio a la autocracia entonces dominante en el mundo: expresión de absolutismo, opresión, autoritarismo, oligarquía, etc., imperante en aquella época, con reyes y reinas de mentirosa “sangre azul”, “descendientes de dioses”. El hartazgo de esta plutocracia espoleó el deseo de liberación de tales aberraciones, impulsando una revolución de ideas que floreció con la Democracia, es decir, el gobierno de Demos, el pueblo. Pero este no estaba aún preparado para cumplir cabalmente con las ideas que desvelaron a Alberdi, no. El voto popular fue bastardeado. Candidatos mentirosos, falaces, delincuentes, frente a votantes ingenuos, confiados en los embustes del “viva el doctor”, desvirtuaron una y otra vez la esencia puntual de la llamada “Democracia” en su mínima expresión. Autoridades de “ficha sucia”, civiles y/o militares al frente de este joven país, hicieron de las suyas a costa del paciente y amargado pueblo, hábilmente conducido con engaños y mentiras. La propuesta de “Ficha limpia” expresa el mejor regalo que puede esperar un pueblo joven: lograr vivir en sana Democracia: con representantes y gobernantes honestos , capaces y amantes de la felicidad del pueblo que los vio nacer. Mostrar al mundo que no somos “tontos”, y optamos por lo mejor: gente de ficha limpia, mentalmente sana, honesta y capaz. No hay nada, entonces, para discutir.