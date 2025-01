Hizo inferiores en All Boys, jugó en Estados Unidos y quiere ser el goleador de San Martín de Tucumán

La llegada fue sencilla y, tras algunas conversaciones con la dirigencia, no dudó en hacer las valijas y viajar a Tucumán. “Fue muy rápido. Rodrigo (Semrik) me contactó y me dijo que el club estaba interesado en sumarme. Me convenció de manera instantánea”, contó. El joven, por ese entonces, estaba de vacaciones en Buenos Aires después de terminar la temporada de la MLS Next Pro. North Texas Soccer Club es un club propiedad del FC Dallas, equipo de la MLS, y se consagró campeón del torneo en la edición 2024. “Estaba entrenando por mi parte. Tenía la posibilidad de renovar por un año más y seguir en la Reserva de Dallas, pero salió esta oportunidad y no dudé”, indicó.