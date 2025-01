Los tips de una experta en LinkedIn para conquistar el primer empleo y crear tu “marca personal”

El principal desafío para los jóvenes al momento de crear su marca personal tanto en LinkedIn como en redes sociales es que no saben qué poner en el perfil porque no tienen experiencia laboral. Al respecto, Raspo aconsejó: “Es en ese punto donde hoy se tiene que hacer el clic y pensar, por ejemplo, que LinkedIn no es solamente un portal de empleo, ahí también podes contar lo que estudiaste, las materias con los temas que más te gustaron, armar una narrativa con tus experiencias. No significa que si solo estudiaste cinco años no hiciste nada, al contrario, adquiriste conocimiento y tenés experiencia en las materias que cursaste, es cuestión de saber contar”.