Qué es “Mensa” y por qué tomará un test en la provincia

A su vez, la Presidenta de la organización deja un mensaje para animar a todos aquellos que les gustaría participar. “Anímense. El examen es divertido. Si les parece divertido resolver puzzles, vengan a pasar un rato y conocer más sobre Mensa, sus miembros y de paso, a divertirse. Especialmente a las mujeres que muchas veces tenemos un poco de síndrome del impostor y creemos que “seguro no soy tan inteligente”. Eso pensaba yo hace unos años cuando me anoté a hacer el examen porque me pareció entretenido. ¡No pensaba que iba a entrar! Y hoy lidero la asociación y aporto en todo lo que puedo porque encontré mi lugar”.