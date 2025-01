Buscan “genios” en Tucumán, ¿cómo hallarlos?

Los desafíos de ser talentosos

Los talentosos también sufren de algunas desventajas. Son personas a las que les cuesta seguir el ritmo estándar del grupo en el cual están. Norma Contini, doctora en psicología y especialista en psicología clínica y psicodiagnóstico, menciona a María Martina Casullo, una gran investigadora de la UBA, quien afirmó que si un niño talentoso no es identificado y no recibe asistencia acorde a sus capacidades, puede cursar a futuro hacia trastornos de personalidad al no sentirse satisfecho. Son personas muy demandantes, activos, buscadores de información e incansables. “En mi experiencia, no es tan sencilla la vida de las personas tan talentosas porque les cuesta ajustarse a un entorno que no responde a sus propias formas de resolver las cosas. Necesitan un acompañamiento para poder tramitar esas capacidades”, sostiene Contini. La mejor forma de acompañar a estas personas es fomentar la pertenencia a una escuela común y una vez que se ha identificado a la persona talentosa, buscar mentores, que sean los que acompañen a ese niño para desarrollar esas capacidades.