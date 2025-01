DeepSeek sacude Wall Street: la IA china que hundió a Nvidia y preocupa a Trump

Desde la irrupción de DeepSeek las acciones de Nvidia, que cotizan en Fráncfort, se desplomaron alrededor de un 17% y se estima que perdió más de U$S 600.000 millones, mientras que las de Tesla, Amazon y Meta caían más de un 2% en las primeras operaciones europeas. La productora de chips Nvidia era la empresa más valiosa del mundo, medida por su capitalización en el mercado, pero cayó al tercer puesto después de Apple y Microsoft el lunes, cuando su valor en el mercado se hundió a U$S 2,9 billones de U$S 3,5 billones, según un diagnóstico de la revista Forbes.