El técnico argentino de Paraguay se trenzó en una intensa discusión con periodistas paraguayos

Más enojo

“Estás desubicándote", reprochó uno de los integrantes del equipo periodístico. La conversación se transformó en una discusión, en la cual el entrenador comentó que debían hacer “preguntas positivas, constructivas”.



“¿Me vas a decir qué pregunto y qué no?”, retrucaron desde el estudio radial. “A mí no me grites porque, si no, vas a tener problemas. No me grites, estamos hablando como personas normales”. Pidió “respeto” y siguió la discusión. A los pocos minutos Duscher finalizó el diálogo: “Si no, se termina la nota acá y no hablamos más. Te estoy dando respuestas de todo lo que me preguntas, sino no te atiendo el teléfono”.