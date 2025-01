Cartas de lectores III: Abandono de cultivos cítricos

El abandono de fincas limoneras en Tucumán, informado por LA GACETA en varios artículos, no solo representa un problema económico sino también ambiental. En especial lo relacionado con los suelos. Si estas tierras, donde se utilizaron por años decenas de agroquímicos, se destinan a la producción de nuevos cultivos, los efectos acumulativos de estas sustancias podrían tener consecuencias preocupantes. Entre los riesgos se encuentran la contaminación de los nuevos cultivos ya que los residuos químicos acumulados en el suelo pueden ser absorbidos por las nuevas plantas, afectando la calidad y seguridad alimentaria de los productos agrícolas. Por otro lado, el uso excesivo de agroquímicos, como herbicidas, fungicidas e insecticidas, degrada la microbiota del suelo, reduciendo su capacidad de regeneración natural. Esto podría dificultar el desarrollo de cultivos menos dependientes de insumos químicos. También debe pensarse que los residuos acumulados durante años pueden filtrarse hacia las napas subterráneas y cursos de agua, afectando no solo la calidad del agua utilizada para riego, sino también el acceso a agua potable para las comunidades cercanas. Un tema no menos importante es que el uso continuo de ciertos agroquímicos ha generado resistencia en plagas y malezas, lo que obligaría a los productores a recurrir a dosis más altas o a productos más tóxicos, perpetuando el ciclo de degradación. Desde el punto de vista económico se debe pensar en que el abandono de las fincas no solo deja tierras cuya productividad está comprometida, sino que agrava la degradación del suelo, ya que estas áreas suelen quedar expuestas a la erosión y otras formas de deterioro ambiental. Se trata evidentemente de lo que en ecología se denominan pasivos ambientales. Es urgente abordar esta problemática mediante la restauración de los suelos, mediante diversas prácticas agronómicas, antes de destinarlos a nuevos cultivos. Huelga comentar el valor del suelo en una provincia productora como la nuestra. Sin duda, un caso para analizar y corregir si es necesario si queremos cumplir con los preceptos de los objetivos del desarrollo sustentable a los cuales nuestra provincia se halla adherida.