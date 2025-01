Tensión en la UNT: reclamos salariales y amenazas de asambleas complican el ciclo lectivo

Angel Morales, secretario general de la Asociación del Personal No docente de la UNT (Apunt) explicó que los trabajadores recibieron una suba del dos por ciento en noviembre, de un uno por ciento en diciembre y que en enero no se registró ningún incremento. “La inflación de los últimos dos meses del año pasado, celebrada por el presidente Javier Milei, es del seis por ciento y todavía no se conocen los números del primer mes del 2025. Los no docentes ya perdimos más de tres puntos en solo 90 días y eso sin contar lo que venía de arrastre”, precisó.